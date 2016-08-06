استطلاع: تقلص الفارق بين كلينتون وترامب

أظهر استطلاع رأي لرويترز/إبسوس صدر الجمعة أن تقدم المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون على منافسها #الجمهوري دونالد #ترامب تقلص إلى أقل من ثلاث نقاط مئوية انخفاضا من نحو ثماني نقاط يوم الاثنين.



وجاء في الاستطلاع الإلكتروني الذي أجري في الفترة بين 31 تموز/يوليو والرابع من آب/أغسطس وشمل 1154 من الناخبين المحتملين أن نحو 42 في المئة منهم صوتوا لصالح #كلينتون مقابل 39 في المئة لترامب.

وهامش الخطأ في الاستطلاع ثلاث نقاط مئوية وهو ما يعني أن النتائج تشير إلى احتدام السباق إلى حد بعيد.