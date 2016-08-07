ترامب: كلينتون "كاذبة وغير متزنة"

وصف المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد #ترامب خلال تجمع انتخابي السبت، منافسته الديمقراطية هيلاري #كلينتون بأنها "غير متزنة" بعد أن أعلنت أن تصريحاتها تم تفسيرها بشكل خاطئ في قضية استخدامها بريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية.

وقال ترامب لمؤيديه في نيو هامشير إن "الناس في هذا البلد لا يريدون شخصا يدلي بتصريحات يتم تفسيرها بشكل خاطئ".

ووصف قطب العقارات وزيرة الخارجية السابقة بأنها "كاذبة خطيرة" و"غير متزنة".

وردد أنصار ترامب "احبسوها" وذلك خلال تجمعهم في بلدة يندهام الذي تم بثه عبر الإنترنت.

وقالت كلينتون الجمعة إنه قد يكون أسيء فهمها عندما حاولت توضيح تصريحات حول استخدامها بريدها الإلكتروني الخاص.

وكانت المرشحة الديمقراطية أعلنت عبر محطة فوكس نيوز أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) جيمس كومي قال إن إجاباتها حول مسألة إرسالها أو تلقيها معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني "كانت صادقة".

واستخدم ترامب (70 عاما) تصريح كلينتون لشن هجوم ضدها. وقبل تنظيم التجمع الخاص به في نيو هامشير السبت، نشر على صفحته في #فيسبوك إعلانا يظهر كلينتون بشكل رجل آلي يتطاير الشرر من فمه. ويسأل الإعلان "هل الروبوت هيلاري يذوب؟".

ويحاول ترامب تعزيز حملته الانتخابية بعد أسبوع من الخطوات المتعثرة التي أدت إلى انخفاض شعبيته.

وسعى ترامب الجمعة بقوة إلى وضع حد للخلافات بينه وكبار مسؤولي الحزب في وقت تجتاز فيه حملته الانتخابية مرحلة صعبة.

وأعلن ترامب في نهاية المطاف مساء الجمعة دعمه الرمزي لبول راين رئيس #مجلس_النواب والرجل القوي في الحزب، في انتخابات تمهيدية صغيرة ستجري الثلاثاء في ولاية ويسكونسن، استعدادا للانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال ترامب خلال تجمع في ولاية ريان في #ويسكونسن "نحن بحاجة إلى الوحدة، علينا أن نفوز في هذه الانتخابات".