19 % من الجمهوريين يريدون انسحاب ترامب من سباق الرئاسة

أفاد استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" ونُشر اليوم الأربعاء أن نحو خمس #الجمهوريين الأميركيين المسجلين يرغبون في أن ينسحب المرشح الجمهوري دونالد #ترامب من السباق الرئاسي مما يعكس حالة الارتباك التي أحدثها ترشحه داخل حزبه.

وبحسب استطلاع أجري في الفترة من الخامس حتى الثامن من آب/أغسطس وشمل 396 جمهوريا مسجلا، يرى نحو 19% أنه يجب على ترامب الانسحاب في حين يرى 70% ضرورة استمراره في السباق بينما يبقى 10% ممن شملهم الاستطلاع لم يحسموا أمرهم بعد. ويحمل الاستطلاع هامش خطأ بواقع ست نقاط مئوية.

وتبرز الأرقام عمق الانقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن ترشيح ترامب لـ #الانتخابات_الأميركية. وكان عدد من الشخصيات الجمهورية البارزة أعلنوا عدم دعمهم لترامب في انتخابات #الرئاسة_الأميركية في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر بسبب خطاباته النارية واقتراحاته السياسية المثيرة للجدل مثل بناء جدار بطول الحدود الأميركية المكسيكية وفرض حظر مؤقت على دخول المسلمين للبلاد.