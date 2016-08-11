كلينتون: ترامب "تخطى الحدود"

اعتبرت المرشحة الديمقراطية إلى الرئاسة الأميركية، هيلاري #كلينتون ، الأربعاء أن منافسها الجمهوري دونالد ترامب قد بالغ بدعوته مؤيدي حيازة السلاح في #الولايات_المتحدة إلى مقاومتها في حال وصلت إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلنت كلينتون في دي موين (أيوا) "أمس، كنا الشهود على آخر التعليقات من سلسلة التصريحات التي تخطت الحدود".

وتطرقت المرشحة الديمقراطية إلى "قسوة" خصمها حيال عائلة جندي أميركي مسلم قتل في #العراق في العام 2004، وانفتاحه إلى دعوة دول أخرى لحيازة أسلحة نووية، والآن "تحريضه على العنف".

وأضافت "كل من تلك الحوادث تظهر أن دونالد #ترامب لا يملك الشخصية المطلوبة ليكون رئيسا وقائدا أعلى للولايات المتحدة".

وكان ترامب ألمح الثلاثاء خلال تجمع انتخابي في ولمينتغتون في ولاية كارولاينا الشمالية (جنوب شرق) إلى أن مؤيدي حيازة السلاح في الولايات المتحدة يمكنهم وقف تقدم منافسته الديمقراطية أو القضاة الذين يمكن أن تعينهم في المحكمة العليا.

وقال رجل الأعمال الثري "باختصار، كلينتون تريد إلغاء التعديل الثاني" للدستور الذي يضمن حق حيازة الأسلحة.

وأضاف "إذا كانت لديها إمكانية اختيار قضاتها، فلن تكونوا قادرين على فعل أي شيء"، مشيراً إلى أن "هناك حلا مع التعديل الثاني ربما، لست أدري"، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

وفي مواجهة سيل الانتقادات لهذه التصريحات، لم تتأخر حملة الملياردير عن نشر "بيان لحملة دونالد ترامب حول وسائل الإعلام غير النزيهة"، موضحة أن ترامب كان يريد أن يقول إن مجموعة المدافعين عن حق حيازة #السلاح المتماسكة جدا ستمنع انتخاب كلينتون إذا صوتت لمصلحته.