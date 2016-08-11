ماذا يفعل هذا الرجل فوق برج ترامب؟

تسلق رجل جزءاً من برج #ترامب بوسط حي مانهاتن عصر الأربعاء باستخدام ما بدا أنها أكواب تشفط الهواء وحبال للتسلق. وهو ما اجتذب مئات الناظرين وما دفع أيضا الشرطة للتحرك.

والمبنى المؤلف من 58 طابقاً هو مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي #الجمهوري دونالد ترامب.

وقال مراسلون لرويترز في الموقع إن الرجل الذي يرتدي لباساً قصيراً وقميصاً أسود ويحمل حقيبة فوق ظهره كان يتسلق الجزء الزجاجي الخارجي من البرج على ارتفاع خمسة طوابق تقريبا عن سطح الأرض.

وأغلقت شرطة #نيويورك عدة شوارع محيطة بالمبنى في واحد من أكثر أحياء المدينة ازدحاما، بينما تسلق ضباط جزءا من المبنى فوق الرجل.

ووضعت الشرطة وسادة منفوخة على الأرض في الشارع الواقع بين‭‭ ‬‬ شارع ماديسون والشارع الخامس.

وقالت إدارة #شرطة نيويورك في تعليق على موقع تويتر إن قسم العمليات الخاصة وفرق الطوارئ استجابت للموقف عند برج ترامب، فيما يخص الرجل الذي يتسلق المبنى.

وكشف النقاب عن الرجل المتسلق في البداية على موقع تويتر قرب الساعة الرابعة مساء (2000 بتوقيت غرينتش). وفي الساعة التالية ظهرت الشرطة وبذلت محاولات ودية لجذب الرجل إلى داخل المبنى من خلال إلقاء حبل في اتجاهه في البداية ثم من خلال فتح نافذة كبيرة فوق موقعه مباشرة.

وبعد الساعة الخامسة بقليل هشم أحدهم نافذة في الطابق السادس عشر أي فوق الرجل بعدة طوابق وفرد ما بدا أنها أغطية على الحافة.

وظهر شخص يحاول التحدث إلى الرجل من النافذة المفتوحة ولكن الرجل بدأ التحرك بعيدا مرة أخرى مواصلا التسلق.