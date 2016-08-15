اسم مدير حملة ترامب يرد في تحقيق حول فساد.. بأوكرانيا

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الاثنين أن محققين في قضايا فساد في #أوكرانيا أشاروا إلى أن شبكة تمويل غير شرعي خصصت دفعات نقدية بقيمة 12.7 مليون دولار لـ #بول_مانافورت مدير حملة المرشح الجمهوري لـ #الرئاسة_الأميركية دونالد #ترامب.

ولم يتضح ما إذا كان #مانافورت تسلم فعلا أيا من الأموال المخصصة له بين 2007 و2012 كمستشار للرئيس الأوكراني السابق فيكتور #يانوكوفيتش الموالي لـ #روسيا ، بحسب الصحيفة.

وأصدر مانافورت بيانا نفى فيه بشدة أي مخالفة، جاء فيه "القول إنني تلقيت دفعات نقدية لا أساس له وفارغ وسخيف"، على ما نقلت شبكة "إن. بي. سي. نيوز" الإخبارية.

وورد اسم مانافورت 22 مرة في 400 صفحة مكتوبة بخط اليد بالكيريلية مأخوذة من سجلات عُثر عليها في مقار "حزب المناطق" التابع ليانوكوفيتش، بحسب الصحيفة التي ضم مقالها نسخة من إحدى الصفحات. وبلغ إجمالي المخصصات 12.7 ملايين دولار.

وأطيح بيانوكوفيتش في انتفاضة شعبية موالية للغرب في 2014 تلاها ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع مواجهات في شرق أوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لموسكو أدت حتى الآن إلى مقتل نحو 9500 شخص.

وأضافت الصحيفة أن المحققين ينظرون أيضا في مجموعة شركات "اوفشور" ساعدت عددا من المقربين من مدير حملة ترامب في تمويل نمط حياة باذخ، بدون التركيز عليه في هذا التحقيق بالذات.

وقالت إن من الواضح أن ترتيبات مشبوهة كانت جارية في أوكرانيا في تلك الفترة وأن مانافورت لا بد من أن يكون على علم بها.

والاثنين رد مدير حملة ترامب بمهاجمة الصحيفة، وقال في بيانه: "مجددا اختارت نيويورك تايمز عن عمد تجاهل الوقائع والصحافة المحترفة لتلبية أجندتها السياسية، واختارت مهاجمة شخصيتي وسمعتي عوضا عن تقديم تقرير نزيه".

ونددت حملة الديموقراطية هيلاري #كلينتون، منافسة ترامب الى #البيت_الأبيض ، بـ"الصلات المقلقة بين فريق دونالد ترامب وعناصر موالين للكرملين في أوكرانيا".

وطالبت في بيان بأن يكشف المرشح الجمهوري طبيعة علاقات مانافورت بأي جهات روسية أو موالية للكرملين نظرا إلى ما صدر عن ترامب من "مواقف سياسية مؤيدة لبوتين" وإلى "القرصنة الحكومية الروسية الأخيرة لسجلات الحزب الديموقراطي ونشرها".