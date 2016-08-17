تصويت الولايات الأميركية.. تينيسي الحمراء

إنها ولاية حمراء مثل جاراتها. انضمت إلى الاتحاد الأميركي في العام 1796 وحملت مميزات الجنوب كلها وعندما دبّ الخلاف بين الشمال والجنوب حول استعباد السود انفصلت تينيسي عن الاتحاد ودخلت الحرب الأهلية. ومع انتصار الاتحاديين عادت إلى ظلال العلم الفدرالي.

يعيش في الولاية 6 ملايين و600 ألف شخص من بينهم مليون و120 ألف من الأميركيين الأفارقة لكن العدد هذا لا يغيّر كثيراً في توجهات الأكثرية الساحقة من سكان الولاية. المثير في الولاية أن قوتها العاملة تصل إلى 3 ملايين شخص ولا يتعدّى العاطلون 130 ألف شخص ما يجعل نسبة البطالة قريبة من 4% وهو يقارب النسبة الوطنية للبطالة لكن نسبة الدخل ليست مرتفعة وتعادل 42 ألف دولار سنوياً ما يضع الولاية في المرتبة 37 بين الولايات الخمسين.

أما الإنتاج القومي للولاية فيصل إلى 280 مليار سنوياً وهذا يعادل الإنتاج القومي لدولة جنوب إفريقيا.

هذه الدورة الانتخابية

حقق الجمهوري دونالد ترامب في هذه الولاية فوزاً جيداً ضد منافسيه تيد كروز وماركو روبيو وحصل من ضمن سباقات الثلاثاء الكبير في الأول من مارس على 332 ألف صوت فيما حصل كروز على 211 ألف صوت وروبيو على 180 ألف صوت.

أما الديمقراطية هيلاري كلينتون فكررت سيناريوهات الجنوب ضد منافسها السناتور برني ساندرز وحصلت على 245 ألف صوت فيما حصل ساندرز على 120 ألف صوت.

حساب هذه الأصوات يضع أرقام الجمهوريين مجتمعين في مجموع يصل إلى أكثر من 700 ألف صوت فيما لا تتعدّى أصوات الديمقراطيين مجتمعين 370 ألف صوت وتشير آخر إحصاءات الرأي إلى أن الولاية ستذهب إلى دونالد ترامب مع مندوبيها الـ 11.

تاريخ التصويت

تاريخ التصويت في الولاية مثير للانتباه، فقد تحوّلت إلى الجمهوريين منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وصوتت لصالح المرشح الديمقراطي فقط عندما كان المرشح جنوبياً وهذا ما حصل عندما ترشّح اللندون جونسون في العام 1964 وأيضا جيمي كارتر في العام 1976 وبيل كلينتون في العامين 1992 و1996.

لكن المثير أكثر في تصويت الولاية هو أنها لم تصوّت للمرشح الديمقراطي آل غور وكان نائباً للرئيس الأميركي وقبل ذلك كان سناتور وعضو مجلس الشيوخ عن الولاية، وخسر الانتخابات الرئاسية أمام جورج بوش كما هو معروف لأن بوش أخذ عدة مئات من الأصوات أكثر في فلوريدا.

في الحقيقة، إن آل غور خسر الانتخابات في ولايته تينيسي فهو حصل على 266 مندوباً في الانتخابات الرئاسية وحصل جورج بوش على 271 مندوباً، ولو صوتت تينيسي للمتحدّر منها لما أصبح جورج دبليو بوش رئيساً في العام 2000 .

شخصيات معروفة

عدد من مشاهير أميركا يتحدّر من الولاية ومن بينهم مغنون وممثلون لكن أشهرهم هو مورغان فريمان، وهو حائز على أوسكار لكنه شهير أيضاً بقراءة نصوص لأفلام توثيقية كما قدّم مؤخراً سلسلة من الحلقات التلفزيونية عن الكون وكيف تتشكّل المجرات والكواكب.

آل غور من مشاهير الولاية أيضاً لكن الشهرة المطلقة تذهب الى مستشفى في مدينة ممفيس بالولاية وأسسها ممثل ومقدّم تلفزيوني هو داني توماس ومستشفى سانت جود متخصص في طبّ الأطفال وله فروع في الولايات المتحدة وخارجها.

أما مدينة ممفيس فهو عاصمة الغناء الأميركي وعاش فيها الفيس برسلي فترة طويلة واشترى فيها بيتاً وأصبح "غريسلاند" الآن متحفاً.

تينيسي للأميركيين

إنها ولاية في قلب أميركا وتنافس في إنتاجها الفنّي نيويورك وكاليفورنيا مع أنها أقلّ شهرة في العالم لكنها في عمق ووجدان الأميركيين.