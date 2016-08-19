الفساد يطيح بمدير حملة ترامب الانتخابية

قدم مدير حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، بول مانافورت، استقالته، كما أعلن الجمعة فريق حملة دونالد #ترامب الذي قرر الأربعاء استبعاده بعدما حامت حوله شبهات في قضية فساد في أوكرانيا.

تأتي هذه الاستقالة بعد 48 ساعة على قرار المرشح الجمهوري دونالد ترامب تعديل فريق حملته الانتخابية فيما يسجل تراجعاً في استطلاعات الرأي أمام منافسته الديمقراطية هيلاري #كلينتون .

وكان بول مانافورت احتفظ بلقبه كمدير الحملة رغم استبعاده عن الفريق وتعيين مسؤول جديد للحملة هو كيليان كوواي ومدير عام هو ستيف بانون.

وقال ترامب في بيان "هذا الصباح قدم بول مانافورت استقالته من الحملة وقبلتها. أنا ممتن جداً للعمل الممتاز الذي قام به لمساعدتنا للوصول إلى ما نحن عليه اليوم، خصوصاً عمله في توجيهنا ضمن مسار المؤتمر والمندوبين".

وأضاف "بول شخص مهني جداً، وأتمنى له المزيد من النجاح".

ونشرت السلطات الأوكرانية، الخميس، وثائق مفصلة عن دفعات مشبوهة بملايين الدولارات قدمت إلى مانافورت في الفترة التي كان يعمل فيها لدى مسؤولين سابقين موالين لروسيا في أوكرانيا.