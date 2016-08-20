طرد مسلمة من خطاب لترامب بسبب "أقلام السلام"

للمرة الثانية، أخرج رجال أمن أميركيون المسلمة روز حامد من إحدى القاعات قبل إلقاء #المرشح_الجمهوري دونالد ترامب خطابه.

وطلب رجال الأمن من حامد الخروج بعد أن كانت توزع أقلاماً عليها كلمة "السلام"، في "تشارلوت" بولاية كارولينا الشمالية.

وكانت حامد طردت من قبل في "روك هيل" بولاية كارولينا الجنوبية في فعالية سابقة لدونالد #ترامب الذي دعا لمنع دخول المسلمين إلى #الولايات_المتحدة.

وقالت حامد إنها تواجدت هناك "فقط لجعل الناس يعرفون أن معارضي ترامب بإمكانهم التعايش مع مؤيديه. الأمن أخبروني أنني سببت اضطرابات، وهذا غير صحيح ويشير إلى تحيزهم ضد المسلمين"، مشيرة إلى أنها أجرت محادثات إيجابية مع مؤيدي المرشح للرئاسة الأميركية، على ما جاء في صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وبقيت حامد (56 عاماً) خارج القاعة لتوزيع أقلامها التي كانت على شكل زهرة، ومكتوب عليها باللغة العربية كلمة "سلام".