أمر قضائي بمراجعة رسائل من بريد كلينتون الإلكتروني

أمر قاضي وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، بمراجعة 14900 رسالة بريد إلكتروني ومرفقات تخص #هيلاري_كلينتون وجدها مكتب التحقيقات الاتحادي عندما كان يحقق في استخدامها لبريد إلكتروني خاص غير مصرح به أثناء عملها وزيرة للخارجية.

وحدد القاضي أيضاً جلسة 23 أيلول/سبتمبر للكشف عن رسائل البريد الإلكتروني، وهو موعد يثير احتمال أن يصبح بعض هذه الرسائل معلناً قبل انتخابات الرئاسة التي تتنافس فيها المرشحة الديمقراطية كلينتون مع المرشح الجمهوري، دونالد #ترامب ، والتي ستجري في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.



من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، مارك تونر، للصحفيين، إن الوزارة ما زالت تراجع 14900 وثيقة، ولم يتضح كم من هذه الرسائل شخصياً وكم كان مرتبط بعملها، لافتاً إلى أنه ليس واضحاً أيضاً كم من هذه الرسائل قد يكون تكراراً لتلك التي كشف عنها بالفعل، لكن هناك "احتمالاً لأن يكون عدد قليل جداً منها لم يكشف من قبل".



يشار إلى أن الكشف عن المزيد من رسائل البريد الإلكتروني قد يعطي ذخيرة لخصوم كلينتون الذين استغلوا الموضوع بالفعل للدفع بأنها غير جديرة لرئاسة البلاد.