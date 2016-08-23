ترامب يدعو لتعيين "مدعٍ" خاص للتحقيق في مؤسسة كلينتون

دعا المرشح الجمهوري لانتخابات #الرئاسة_الأميركية دونالد #ترامب وزارة العدل أمس الاثنين إلى تعيين ممثل ادعاء خاص للتحقيق فيما إذا كان المانحون الذين يتبرعون لـ #مؤسسة_كلينتون تلقوا معاملة خاصة من وزارة الخارجية حينما كانت تتولى أمرها منافسته الديمقراطية هيلاري #كلينتون .

وجه ترامب تلك الدعوة أمام تجمع لآلاف من أنصاره في أكرون بولاية #أوهايو وهو يحاول حشد التأييد بعد تراجعه في استطلاعات الرأي قبل أكثر قليلا من شهرين على انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

واتهم ترامب الرئيس الأسبق #بيل_كلينتون وزوجته بتحويل مؤسسة كلينتون الخيرية إلى مشروع "للدفع مقابل الخدمة" تلقى من خلاله المانحون الأثرياء في الداخل والخارج امتيازات من وزارة #الخارجية_الأميركية خلال فترة هيلاري كلينتون في منصب وزيرة الخارجية من 2009 إلى 2013.

وانتقد ترامب وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي لعدم توجيه اتهام لكلينتون على استخدامها لخادم بريد إلكتروني خاص وهي وزيرة للخارجية.

وقال ترامب: "مطلوب من وزارة العدل تعيين ممثل ادعاء خاص لأنها أثبتت للأسف أنها ذراع سياسية لـ #البيت_الأبيض .. لم نشهد مثل هذا من قبل على الإطلاق".

جاء طلب ترامب في نفس اليوم الذي أصدرت فيه جماعة مراقبة محافظة تسمى #جاديكال_ووتش 725 صفحة من وثائق وزارة الخارجية تقول إن بعضها يشمل أمثلة على معاملة مميزة لمانحين بطلب من #دوغلاس_باند المدير التنفيذي السابق لمؤسسة كلينتون.

وجاء أيضا طلب ترامب إجراء تحقيق مستقل عقب إعلان مؤسسة كلينتون أنها لن تقبل منحا أجنبية إذا فازت كلينتون في #الانتخابات_الأميركية .

وهاجمت حملة كلينتون ترامب قائلة إن المؤسسة طرحت بالفعل "خطوات لم يسبق لها مثيل سوف تتخذها المؤسسة الخيرية إذا أصبحت هيلاري كلينتون رئيسة".

وقال جون بودستا رئيس حملة كلينتون الانتخابية إن ترامب "يجب أن يكون واضحا مع الناخبين" بشأن شبكة شركاته المعقدة المدينة لبنوك كبيرة بما في ذلك بنك الصين المركزي بعد أن نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا عن ذلك.