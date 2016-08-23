كلينتون مستعدة لمناظرة "جنونية" مع ترامب

صرحت المرشحة الديموقراطية لـ #البيت_الأبيض هيلاري #كلينتون أمس الاثنين أن خصمها الجمهوري دونالد #ترامب قد يقوم بأمور لا يمكن التكهن بها خلال المناظرات المقبلة، مؤكدةً أنها تستعد "لأمور جنونية".

وقالت كلينتون ممازحة لدى استضافتها في برنامج "جيمي كيميل شوو" الترفيهي على شبكة "ايه. بي. سي" الأميركية: "يجب الاستعداد لأمور جنونية. أنا مصممة على استلهام تجاربي من المدرسة الابتدائية".

ومن المقرر أن تجري المناظرة التلفزيونية الأولى بعد شهر قرب #نيويورك .

غير أن دونالد ترامب المح إلى أنه قد لا يشارك في المناظرات الثلاث المقررة، ولو أن هذه المناسبات التي تلقى متابعة شديدة من المشاهدين توفر له فرصة هامة لإقناع الناخبين المترددين في وقت تتقدمه كلينتون بفارق كبير في استطلاعات الرأي.

ويمكن فعلا توقع سجالات غير مألوفة خلال المناظرة الأولى على ضوء نهج ترامب الهجومي والانتقادات الأخيرة التي وجهها الى كلينتون وتضمنت مؤخرا تلميحات مبهمة إلى مشكلات صحية غير محددة قال إنها تعاني منها، فضلا عن نعتها بـ"المنافقة".

وطلب مقدم البرنامج جيمي كيمل ممازحا من كلينتون أن تفتح قدرا من المخللات لتثبت أنها بصحة جيدة.