مغني الروك اليس كوبر يدخل السباق إلى البيت الأبيض

بات للناخبين الأميركيين خيار جديد في انتخابات #الرئاسة_الأميركية المقبلة بعدما أعلن مغني الهارد الروك #اليس_كوبر انطلاقه رسميا في السباق إلى #البيت_الأبيض.

فقد أطلق هذا المغني الأميركي الغريب الأطوار البالغ 68 عاما حملته الانتخابية الرسمية لـ #الانتخابات_الأميركية المزمع إجراؤها في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك تحت شعار "رجل مضطرب لمرحلة مضطربة".

غير أن الموقع الإلكتروني للمغني عكس اقتناع هذا الأخير بانعدام حظوظه في تحقيق هذا المشروع.

وقد طالب المغني بإنجاز عدد من المشاريع الغريبة بينها إضافة منحوتة لوجه القائد السابق لفرقة "موتورهيد" البريطاني ليمي كيلميستر الذي توفي بسبب السرطان في نهاية 2015 إلى معلم جبل راشمور الذي يضم وجوها منحوتة في الصخر لأربعة رؤساء أميركيين سابقين.

كذلك يدعو الفنان إلى استبدال رسم الرئيس اوليسس غرانت على الأوراق النقدية من فئة 50 دولارا بصورة الممثل الكوميدي غروتشو ماركس.

وكان مغن آخر قد كشف خلال الأشهر الماضية عن طموحات رئاسية هو مغني الراب #كانييه_ويست إلا أنه يضع نصب عينيه الاستحقاق الرئاسي لسنة 2020.

وقد وصف اليس #كوبر المعروف خصوصا بأغنيات من بينها "ايم إيتين" و"سكولز اوت" و"نو مور مستر نايس غاي"، نفسه في تصريحات سابقة بأنه غير مسيس.

مع ذلك، أظهر المغني سنة 2004 تعاطفا مع الحزب الجمهوري مع انتقاده الموسيقيين الذين أعلنوا تأييدهم للمرشح الديموقراطي حينها جون #كيري منافس جورج بوش الابن.