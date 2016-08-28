ترامب: سأبدأ بترحيل مهاجرين غير شرعيين منذ اليوم الأول

ربط المرشح الجمهوري إلى الرئاسة الأميركية، دونالد #ترامب ، السبت، الهجرة غير الشرعية بالبطالة، متوعداً بترحيل مئات آلاف المخالفين الذين لا يملكون أوراقا قانونية، بمجرد بدء ولايته الرئاسية المحتملة في كانون الثاني/يناير 2017.

وأعلن ترامب، خلال تجمع في دي موين في ولاية أيوا (وسط) نظمته السناتور الجمهورية المحلية، جوني إرنست، أنه "في اليوم الأول، سأبدأ سريعا في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، خصوصاً مئات الآلاف الذين أعيد إطلاق سراحهم في ظل إدارة #أوباما - #كلينتون ".

وقال: "إذا لم نتمكن من السيطرة على تواريخ انتهاء صلاحية التأشيرات، ستصبح حدودنا مفتوحة، بهذه البساطة".

وكان ترامب قد ذكر سابقاً عزمه بناء جدار كبير على الحدود مع المكسيك وتعزيز الضوابط الحدودية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الحصول على منافع اجتماعية أو الأجانب الذين يتجاوزون المهلة المحددة لتأشيراتهم.