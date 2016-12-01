مصالح ترمب التجارية تقلق الديمقراطيين في الكونغرس

دعا 16 مشرعاً ديمقراطياً أميركياً اليوم الأربعاء لعقد جلسات في الكونغرس لمناقشة القواعد الاتحادية بشأن تضارب المصالح وإمبراطورية أعمال الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب رغم أن من المستبعد أن يوافق الجمهوريون على ذلك.

وطلب الديمقراطيون في لجنة القضاء بمجلس النواب الأميركي من الرئيس الجمهوري للجنة بوب جودلات الذي يسيطر على جدول أعمال اللجنة "أن يبحث القواعد الاتحادية الخاصة بتضارب المصالح والأخلاقيات والتي ربما تنطبق على رئيس الولايات المتحدة."

جاءت رسالة الديمقراطيين إلى جودلات في أعقاب تعهد ترمب الأربعاء بأن يتنحى عن إدارة أعماله لتفادي تضارب المصالح مع تزايد القلق بشأن الدورين المزدوجين قبل تنصيبه رئيساً يوم 20 يناير المقبل.

وإذا رفض رئيس اللجنة والأعضاء الجمهوريون فيها طلب الديمقراطيين فمن غير المرجح أن تعقد جلسة استماع.

وكتب ترمب- وهو أحد أقطاب العقارات ونجم سابق لتلفزيون الواقع- على تويتر يقول إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في نيويورك يوم 15 ديسمبر مع أبنائه ليتحدث عن كيفية فصل نفسه بشكل كامل عن أعماله المنتشرة في أرجاء العالم.

ووصف المشرعون تصريحات ترمب بأنها "مبهمة" وأبلغوا جودلات بأن التصريحات تثير تساؤلات مثل هل سينقل ترمب أصوله لأولاده وهل سيكون لأولاده دور في حكومته وهل ستظل الشركات والحكومات الأجنبية وجهات أخرى "قادرة على اتخاذ إجراءات ينتفع بها السيد ترمب وأسرته".

يذكر أن ترمب قال الأربعاء إنه ليس ملزما قانونا بأن يغير علاقته بأعماله، لكنه أضاف "أشعر بأنه من المهم من الناحية الشكلية لي كرئيس ألا يكون لي بأي حال من الأحوال أي تضارب في المصالح مع أعمالي المختلفة."