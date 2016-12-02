ترمب يختار جيمس ماتيس وزيراً للدفاع

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الخميس، أنه سيعين الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس على رأس وزارة الدفاع. وقال ترمب خلال تجمع في سينسيناتي بأوهايو إنه سيسمي ماتيس وزيراً للدفاع، مضيفاً "لكننا لن نعلن ذلك قبل الاثنين، لذلك لا تقولوا لأحد".

وتابع متحدثاً عن ماتيس: "إنه ممتاز، ممتاز"، مشيراً إلى "أنه الأفضل. هم (الجنرالات الآخرون) يقولون إنه الأقرب إلى الجنرال جورج باتون" في إشارة إلى القائد العسكري الذي برز خلال الحرب العالمية الثانية.

وبهذه التسمية، يصبح ماتيس الجنرال الثاني الذي سيقود وزارة الدفاع بعد الجنرال جورج مارشال عام 1950. وسيحتاج ماتيس تفويضاً خاصا من الكونغرس من أجل تسلم مهمته.

يذكر أن ماتيس البالغ 66 عاماً، تقاعد من منصب رئيس القيادة المركزية الأميركية في ربيع العام 2013 بعد أن خدم أكثر من أربعة عقود من الزمن في قوات مشاة البحرية. وبعد تقاعده عمل كمستشار في معهد "هوفر" التابع لجامعة ستانفورد.

والجنرال الملقب بـ"الكلب المجنون"، قاد مشاة البحرية في معركة الفلوجة عام 2004.