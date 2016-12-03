رئيس الفلبين أكد تأييد ترمب لحملته ضد تجار المخدرات

أكد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، السبت أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب شجّعه في حربه على المخدرات، وأكد له أنه يتبع "الأسلوب الصحيح".

واتصل الرئيس الفلبيني، الجمعة، بترمب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية. وقال إن الرئيس الأميركي المنتخب تمنى له "النجاح" في سياسته المثيرة للجدل لقمع الجريمة في البلاد.

وأوضح دوتيرتي أن ترمب "واعٍ تماماً لمشاكلنا مع المخدرات، وتمنى لي النجاح في حملتي لمكافحتها، وقال إننا نقوم بها بصفتنا أمة تتمتع بالسيادة".

ومنذ تسلم الرئيس الفلبيني مهامه في حزيران/يونيو، أسفرت سياسة مكافحة المخدرات التي يتبعها في بلاده عن سقوط 4800 قتيل، أي حوالي 30 قتيلاً يومياً.

ويخالف موقف ترمب الذي أعلنه دوتيرتي، الموقف الذي تبناه الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، والذي عبّر عن قلقه من العنف في حملة مكافحة المخدرات بالفلبين.