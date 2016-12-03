كابول: ترمب وعد بدعم أفغانستان في مواجهة الإرهاب

أعلنت الرئاسة الأفغانية في بيان، السبت، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وعد بأن تبقى بلاده "إلى جانب" أفغانستان أثناء ولايته، ويمكن أن تعزز "دعمها" لهذا البلد.

وأكد البيان أن ترمب والرئيس الأفغاني أشرف غني تحادثا هاتفياً الجمعة للمرة الأولى منذ انتخاب ترمب رئيساً في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفاد الفريق الانتقالي لترمب الذي نشر بياناً بدوره أن "المسؤولين تحدثا عن التهديدات الإرهابية الخطيرة للبلدين ووعدا بتوثيق التعاون لمواجهتها".

ولم يرد الوضع الأفغاني إلا نادرا أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية، لكن ترمب الذي ينتقل رسمياً إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير نشر تغريدات عدة على تويتر تندد ببقاء الجيش الأميركي في هذا البلد.

وتنشر الولايات المتحدة حالياً نحو 10 آلاف جندي في أفغانستان، تحت راية حلف الأطلسي مع تعهد الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بإبقاء8400 منهم حتى مطلع 2017.

والجمعة أقر قائد العملية الجنرال، جون نيكولسن، بخسارة القوات الحكومية الأفغانية بعض الأراضي لصالح طالبان في 2016 مع إشادته بقدراتها على المقاومة.

من جهة أخرى، أعربت مصادر أمنية أفغانية رفضت كشف هويتها عن القلق من استمرار نشاط تنظيم داعش في شرق البلاد، حيث بدأ ينضم إلى صفوفه مقاتلون فارون من العراق وسوريا.