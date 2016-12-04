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بوتين: ترمب "ذكي" وسيقوم سريعاً بدوره كرئيس

المصدر: موسكو – فرانس برس
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قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب رجل "ذكي"، متوقعاً أن يصبح سريعا في مستوى مسؤولياته الجديدة.

وأوضح بوتين في مقابلة مع قناة "ان تي في" أن "واقع أنه نجح في الأعمال يظهر أنه شخصية ذكية".

وأضاف: "وبما أنه ذكي فإن ذلك يعني أنه سيتحمل سريعا وبشكل كامل المسؤوليات التي تنتظره".

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وكانت الرئاسة الروسية أفادت الشهر الماضي أن بوتين وترمب اتفقا في أول اتصال هاتفي بينهما إثر انتخاب ترمب، على ضرورة "تطبيع" العلاقات التي تدهورت على خلفية النزاعين في سوريا وأوكرانيا.

وقال بوتين في خطابه حول حالة الاتحاد الروسي: "من المهم تطبيع علاقاتنا وتطوير علاقات ثنائية جديدة، لأن ذلك سيكون في صالح الجميع".

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من جانبه، أدلى ترمب مرارا بتصريحات إيجابية بشأن بوتين، معرباً عن الأمل في إقامة "علاقة قوية ودائمة مع روسيا".

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