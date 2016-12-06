ترمب يتخذ قرارا مفاجئا حول الطائرة الرئاسية الجديدة

دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الثلاثاء إلى إلغاء عقد إنتاج طائرة رئاسية جديدة "اير فورس وان" التي تكلف مليارات الدولارات، وقال إن التكاليف المتزايدة لإنتاجها "سخيفة".

وقال ترمب في تغريدة إن "بوينغ تبني طائرة رئاسية (ايرفورس وان 747) للرؤساء المستقبليين، إلا أن التكاليف خرجت عن السيطرة، أكثر من 4 مليارات دولار. الطلبية ألغيت". وتم اختيار بوينغ لإنتاج هذه الطائرة في كانون الثاني/يناير 2015.

وتعتبر الطائرة الرئاسية رمزا قويا للقوة الأميركية. إلا أن الطائرة الحالية، وهي ذات طابقين 747-200، وبدأت الخدمة في 1990، أصبحت قديمة.

وفي وقت سابق من هذا العام أصدرت القوات الجوية الأميركية أول سلسلة من العقود لمشروع بناء طائرات رئاسية جديدة.

ترمب

وصرح ترمب للصحافيين في مقر شركاته "ترمب تاور" في نيويورك قائلا: "نريد أن تكسب بوينغ الكثير من المال، ولكن ليس كل هذا المال". ولم يصدر تعليق فوري من بوينغ.

وتعرضت مشاريع سابقة ومن بينها مشروع بناء طائرة "ايرفورس وان" لانتقادات سابقا بسبب تكاليفها المرتفعة.

وفي 2009 أوقف الرئيس باراك أوباما مشروعا لاستبدال مروحيات "مارين وان" التي تنقل الرئيس، بعد أن ارتفعت تكلفة إنتاج 28 مروحية منها الى نحو 11.5 مليار دولار في 2005.