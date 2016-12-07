ترمب يتعهد بإيقاف سياسة إسقاط الأنظمة

أكد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أن الإدارة الجديدة ستكفّ عن انتهاج سياسة إسقاط الأنظمة في الدول الأجنبية، في حين ستركّز على الحرب ضد الإرهاب وهزيمته.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ترمب، الثلاثاء، في ولاية كارولينا الشمالية، التي يزورها ضمن إطار "جولة الشكر" إلى الولايات الأميركية الأكثر تصويتًا له في انتخابات 8 نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي.

وقال ترامب: "ينبغي أن ننهي سباق إسقاط الأنظمة الأجنبية التي لا نملك أي معلومات عنها، والتركيز على هزيمة الإرهاب وداعش، وكل دولة تتبنى هذه الأهداف ستعتبر شريكا للولايات المتحدة".

وشدّد على أن بلاده "ترغب في تعزيز صداقاتها القديمة، وتأسيس صداقات جديدة، وتحقيق الاستقرار عبر الاستفادة من تجاربها السابقة".

وأردف الرئيس الأميركي المتنخب قائلًا: "ينبغي ترك سياسات التدخل الخارجي المدمرة والفوضى بعد اليوم".