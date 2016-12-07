جدل حول نظام "الكلية الانتخابية" لاختيار رئيس أميركا

"لن أصوت لدونالد ترمب" كان هذا تصريحا مكتوبا في صحيفة النيويورك تايمز لأحد أعضاء الكلية الانتخابية، التي تقوم بانتخاب الرئيس الأميركي بصورة رسمية في التاسع عشر من ديسمبر. يأتي هذا في الوقت الذي تتفوق فيه هيلاري كلينتون على دونالد ترمب بالصوت الشعبي برقم يتجاوز مليونين و500 ألف صوت. فهل ستتغير نتيجة الانتخابات الأميركية؟ وما هو هذا النظام الذي يسمح لرئيس لم يحظَ بأصوات الأغلبية، بتولي زمام الحكم في دولة ديمقراطية؟

- من هم أعضاء الكلية الانتخابية وما هذا التصويت الذي يتم في 19 ديسمبر؟

كريستوفير سوبرن هو رجل إطفاء سابق وعضو في الكلية الانتخابية عن تكساس لهذه الدورة، نشر مقال رأي في صحيفة النيويورك تايمز يقول فيه إنه لن يدلي بصوته لصالح ترمب عندما يقوم أعضاء الكلية الانتخابية الـ538 بالتصويت، وذلك لعدم أهلية ترمب بالقيادة كما يقول. "أنا أشاهد ترمب وهو يفشل في توحيد أميركا ويعمل على خلق فجوة بيننا.. إنه يضيع وقته في مهاجمة ممثلي برنامج ساتردي نايت لايف بسبب انحيازه، ولكنه انتظر يومين ليقدم التعازي لجامعة أوهايو بعد هجوم تم هناك. هو لا يشجع على الحوار المدني، بل قرر تشجيع الخوف ونشر الغضب".

كتب سوبرن، الذي أشار إلى تاريخ النظام الانتخابي الأميركي وكتابات أحد المؤسسين الأوائل وهو أليكساندر هاميلتون.

وقال هاميلتون في كتابات له نشرت عام 1788 إن وظيفة الكلية الانتخابية هي التأكد من أن المرشح مؤهل، لا يخوض في الدماغوغية ومستقل من التأثير الأجنبي، الأمر الذي يقول سوبرين إنه لا ينطبق على ترمب.

هل سيؤثر هذا القرار على نتيجة الانتخابات؟

لا، كما يقول جاري نوردلينجر وهو أستاذ في جامعة جورج واشنطن "لن يؤثر هذا على التصويت النهائي لأنه مجرد عضو واحد، وإن رفض التصويت فهناك عضو بديل عنه. السؤال هو إن كان هناك أي أعضاء آخرين في الكلية الانتخابية لن يصوتوا للمرشح الذي وعدوا بالتصويت له؟".

رغم هذا لا يوجد شك حقيقي في أن تتغير نتيجة الانتخابات، لكن القضية تذكر بغرائب عملية وتاريخ التصويت في الولايات المتحدة.

فرغم أن هيلاري تتقدم على ترمب بأكثر من مليونين ونصف المليون صوت على مستوى الولايات المتحدة، إلا أن ترمب هو الفائز، وذلك بسبب نظام الكلية الانتخابية في الدستور والذي يمنح لكل ولاية عددا معينا من الأعضاء في الكلية الانتخابية بناء على عدد سكان الولاية. مجموع الأعضاء هو 538. المرشح الرئاسي الفائز بأغلبية أصوات كل الولاية، مهما كان هامش فوزه ضئيلا، يحظى بجميع أصوات ناخبي الكلية الانتخابية من تلك الولاية.

ما هو هدف الكلية الانتخابية؟

نوردلينجر يقول "عندما تم كتابة الدستور عام 1787 كان هناك ثلاثة ملايين أميركي منتشرون في مساحة كانت تبلغ ألفي كيلومتر مربع في ذلك الوقت، لم تكن هناك طرق للتواصل بينها كما الآن.. المؤسسون الأوائل لم يتوقعوا أن يقوم مرشحو الرئاسة بإدارة حملة انتخابية على مستوى البلاد، فأتوا بنظام هدفه أن يقوم رجال حكماء باختيار رجال حكماء آخرين ليكونوا رؤساء البلاد".

لكن هذه التفاصيل غير مهمة في العادة، فالتاريخ يشير إلى تطابق التصويت الشعبي مع نتائج الكلية الانتخابية إلا في خمس حالات أقربها الانتخابات الحالية وانتخابات عام 2000. العرف الحديث كذلك يقتضي أن يصوت ناخبو الكلية الانتخابية لصالح المرشح الذي فاز بأصوات غالبية ناخبي الولاية التي يمثلونها.

هل هناك توجه لإلغاء الكلية الانتخابية؟

الفرق الكبير ما بين التصويت الشعبي وتصويت الكلية الانتخابية دفع كثيرين، منهم بعض أعضاء الكونغرس، إلى الشك في حكمة استخدام نظام قديم في عالم حديث.. أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب عقدوا اجتماعا الثلاثاء للنظر في خيارات للتخلص من نظام الكلية الانتخابية.

لكن نوردلينجر يقول "من الصعب تغيير الدستور فذلك يتطلب تصويت ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وسبعين في المئة من مجالس الولايات. الديمقراطيون في العادة لديهم مصلحة في النظام الحالي بسبب شعبيتهم في ولايات مكتظة مثل نيويورك وكاليفورنيا، أما الولايات الصغيرة فليس لها دافع بتغيير النظام الحالي لأن ذلك سيعني أن المرشحين سيهملون الولايات أثناء الانتخابات".