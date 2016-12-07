هكذا دافع ترمب عن تصريحاته حول بوينغ

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لتلفزيون "إن بي سي"، اليوم الأربعاء، إن الشركات يجب أن ترحب بقرارته لأنها سوف تزدهر في ظل إدارته.

جاء ذلك بعد يوم واحد من انخفاض أسهم شركة بوينغ بفعل تغريدة لترمب انتقد فيها واحدا من أبرز مشروعات الشركة.

وقال ترمب إنه تحدث مع رئيس بوينغ، أمس الثلاثاء، بشأن تكلفة العمل المتعلق بالطائرات الرئاسية الجديدة، وإنه "سيحل هذا الأمر".

وأضاف قائلا "هذا ما أنا هنا من أجله. سأقوم بالتفاوض على الأسعار."

وأضاف ترمب أن الأسواق يجب أن ترحب بأفعاله. وأضاف "لا أدري. كيف يتوتر الناس. الأمر على العكس من ذلك. بصراحة أعتقد أننا متجهون للارتفاع".