بعد ترويض بوينغ.. ترمب يكشر عن أنيابه

وضع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بسرعة قواعد اللعبة بين الرئيس والشركات الأميركية العملاقة، مكشرا عن أنيابه في صراع القوى وشعاره "تغريدة واحدة تكفي".

وفي تغريدة الثلاثاء الماضي، أعلن ترمب عزمه إلغاء التعاقد مع بوينغ لتجديد الطائرات الرئاسية بعد أن تجاوزت الصفقة 4.2 مليار دولار. وكتب في نهايتها: "ألغوا الصفقة".

وقال الرئيس الأميركي المنتخب بالنص إن "بوينغ تبني طائرة رئاسية (ايرفورس وان 747) للرؤساء المستقبليين، إلا أن التكاليف خرجت عن السيطرة، أكثر من 4 مليارات دولار. الطلبية ألغيت".

وصرح ترمب للصحافيين يومها في مقر شركاته "ترمب تاور" في نيويورك قائلا: "نريد أن تكسب بوينغ الكثير من المال، ولكن ليس كل هذا المال".

وعلى الفور انخفضت قيمة أسهم بوينغ دولارين للسهم الواحد، حوالي 1 في المئة، وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركة حوالي مليار دولار.

وبعد الضربة المباغتة، أعلن مديرها التنفيذي دينيس مولينبرغ أنه تحدث إلى الرئيس ترمب حول خفض نفقات برنامج تصنيع الطائرات الرئاسية. وعلى الفور عاودت أسهم الشركة الارتفاع على نحو طفيف قبل الإغلاق.

وفي اليوم التالي، قال ترمب أيضا إنه تحدث مع رئيس بوينغ بشأن تكلفة العمل المتعلق بالطائرات الرئاسية الجديدة، وإنه "سيحل هذا الأمر" و"يتفاوض على الأسعار". ووصف المدير التنفيذي لشركة بوينغ بأنه "رجل جيد ورائع".

سياسة العصا والجزرة

وحسب المحلل المالي الاستراتيجي كارل روف، فإن ترمب امتحن قدرته على التأثير في أسهم الشركات العملاقة وأسواق الأوراق المالية، وأثبت أن تعليقاته يمكن أن تكون مؤثرة للغاية.

وأوضح أن ما حدث بين ترمب وبوينغ يمكن أن يدفع معظم الشركات إلى محاولة تطويق شكاوى الرئيس، بحسب موقع thinkprogress.com.

ووصف وزير العمل السابق في فترة الرئيس السابق بيل كلينتون، روبرت ريتش، ما حدث بين ترمب وبوينغ بسياسة العصا والجزرة التي ستجبر الشركات الكبرى على الانصياع لرغبة الرئيس، على حد تعبيره.

وعقب يوم واحد من أزمة ترمب مع بوينغ، قالت كبيرة مستشاريه كيلاني كونواي لمحطة تلفزة أميركية، إن ترمب يملك منصة مباشرة هائلة، في إشارة إلى حسابه على "تويتر".

وأكدت أن الرئيس يعتبر أن فرصته في الاتصال الصحيح مع المواطنين عبر قنوات التواصل الاجتماعي قادرة على كسر حاجز الصمت والضجيج مهما كانت القضية التي يتناولها.

وبعد أيام قليلة من أزمتها مع ترمب، أعلنت بوينغ تبرعها بمبلغ مليون دولار لاحتفالات تنصيب الرئيس في 20 يناير، وهي مجموعة من الفعاليات تبدأ يوم 17 يناير جرت العادة أن يجري تمويلها من تبرعات دون المساس بأموال دافعي الضرائب.

ودفعت بوينغ تبرعا مماثلا للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما في احتفالات التنصيب عام 2013.

وتشمل احتفالات التنصيب، إلى جانب الحفل الرئيسي، "عشاء ضوء الشموع" مع ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترمب، ونائب الرئيس مايك بنس وزوجته، و"غداء السيدات" الذي ستشارك فيه ابنة ترمب، إيفانكا، بالإضافة إلى "حفل استقبال النصر" الذي يشهد احتفالات بالألعاب النارية.