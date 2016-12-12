هذا هو الشخص الذي اختاره ترمب لوقف المهاجرين

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، رسمياً اليوم الاثنين اختيار الجنرال المتقاعد، جون كيلي، لتولي وزارة الأمن الداخلي.

وقال فريق ترمب الذي يشرف على عملية الانتقال في بيان إن كيلي - وهو شخصية مخضرمة أمضت 45 عاماً في الجيش - سيقود "المهمة الملحة لوقف الهجرة غير المشروعة، وتأمين حدودنا" بالإضافة إلى تسهيل عمل إدارة أمن وسائل النقل وتحسين العلاقات بين المخابرات الأميركية ووكالات إنفاذ القانون".

وشارك كيلي، البالغ من العمر 66 عاماً في القتال بالعراق، كما كان قائداً للمنطقة العسكرية الجنوبية قبل تقاعده في فبراير الماضي.

وسيتولى كيلي حمل الحقيبة الوزارية المسؤولة عن ملف الهجرة، والذي يعد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال الحملة الانتخابية لترمب.

ويرى مراقبون أن ترمب طرق باب كيلي لخبرته في التعامل مع الحدود الجنوبية، التي التزم ترمب بتأمينها والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبرها.

ويعتبر كيلي من معارضي إدارة أوباما في ملفات عدة، في مقدمتها إغلاق معتقل غوانتنامو.

وكيلي هو ثالث جنرال متقاعد يختاره ترمب في الإدارة الجديدة، وكلهم من قوات المارينز.

وقال كيلي في بيان إن "الشعب الأميركي صوت في هذه الانتخابات لوقف الإرهاب واستعادة سيادة حدودنا، وإنهاء الموقف الصائب سياسياً الذي تحكم لفترة طويلة في تعاطينا مع الأمن القومي".

وكان ترمب عيّن قبل كيلي، الجنرال المتقاعد مايكل فلين مستشاراً للأمن القومي، المنصب البالغ الأهمية في صنع السياسة الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة.

وعيّن ترمب أيضا الجنرال المتقاعد، جيمس ماتيس، الضابط السابق في البحرية أيضاً وزيراً للدفاع. وهذا الضابط المعروف بصراحته سيكون أول جنرال يشغل هذا المنصب منذ أن شغله جورج مارشال في 1950 في عهد هاري ترومان.