ترمب يختار ريكس تيلرسون وزيرا للخارجية الأميركية

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، اختار بالفعل رئيس مجلس إدارة مجموعة إكسون موبيل النفطية العملاقة، ريكس تيلرسون، لمنصب وزير الخارجية الأميركية، بحسب ما نقلت الوكالة عن مصدرين مقربين من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب.

وكان ترمب أكد، الاثنين، أنه سيعلن الثلاثاء عن اسم وزير الخارجية المقبل، آخر منصب رئيسي في إدارته. وقال ترمب في تغريدة على تويتر "سأدلي بإعلاني بشأن وزير الخارجية المقبل صباح غد (الثلاثاء)".

وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت أن رئيس مجلس إدارة مجموعة اكسون موبيل النفطية العملاقة ريكس تيلرسون الذي تربطه علاقة وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرشح لتولي منصب وزير الخارجية، حتى إن شبكة "ان بي سي" أكدت أن دونالد ترمب اختاره فعلا.

ونقلت الشبكة السبت عن مصدرين قريبين من الفريق الانتقالي أن الرئيس المنتخب اختار تيلرسون وزيرا للخارجية على أن يكون مساعده جون بولتون، السفير الأميركي الأسبق لدى الأمم المتحدة في عهد جورج دبليو بوش.

بدورها، أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تيلرسون (64 عاما) هو الأوفر حظا لرئاسة الدبلوماسية الأميركية، استنادا إلى مسؤولين قريبين من ترمب.

والجمعة، أعلن فريق ترمب أن الرئيس السابق لبلدية نيويورك رودي جولياني سحب ترشيحه طوعا، ما يفسح المجال أمام خصومه وبينهم المرشح الجمهوري للبيت الأبيض في 2012 ميت رومني والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" ديفيد بترايوس والسيناتور المرموق بوب كوركر.