لماذا تعارض هذه الشخصيات تيلرسون للخارجية الأميركية؟

يبدو أن تعيين ريكس تيلرسون وزيراً للخارجية الأميركية لن يمر بسهولة عند دونالد ترمب، حيث طالبت شخصيات سياسية معروفة في الولايات المتحدة بعدم منح تيلرسون الثقة في تصويت مجلس الشيوخ بسبب علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورغم ترحيب وزير الخارجية الأميركية الحالي جون كيري، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب كوركر بتعيين تيلرسون، فإن السيناتور الجمهوري جون ماكين، والسيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، انتقدا تعيين تيلرسون على رأس الخارجية الأميركية.

وهنّأ كيري في بيان رسمي خلفه في وزارة الخارجية، مؤكدا على "استمرار عملية الانتقال السلس من أجل نجاح الإدارة المقبلة في مهامها الخارجية".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت الثلاثاء بأن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، اختار بالفعل رئيس مجلس إدارة مجموعة "إكسون موبيل" النفطية العملاقة، ريكس تيلرسون، لمنصب وزير الخارجية الأميركية.

وأعرب باب كوركر، رئيس مجلس الشيوخ الأميركي، عن رضاه عن تعيين تيلرسون، مؤكداً أن وزير الخارجية المقبل "لديه معرفة كبيرة في العالم". وأضاف أنه يتطلع إلى لقاء تيلرسون في يوم التصويت على منحه الثقة في مجلس الشيوخ الأميركي.

كما رحب السيناتور الجمهوري من ولاية تكساس جون كورنين، وروبرت غيتس وزير الدفاع الأميركي السابق، بترشيح تيلرسون للخارجية الأميركية.

المعارضون يطالبون بعدم منحه الثقة

في المقابل، عارض ترشيح تيلرسون للخارجية الأميركية شخصيات سياسية بارزة على الساحة الأميركية، بينهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية جون ماكين، وذلك بسبب علاقة تيلرسون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعرب مكين في لقاء مع قناة "ان بي آر" الأميركية عن قلقه تجاه تعيين تيلرسون، وقال إن علاقة هذا الأخير ببوتين موضع تساؤل. ووصف مكين الرئيس الروسي في هذا اللقاء بـ"الجزار" و"القاتل" و"المجرم"، وقال إنه "قلق من التعاون مع مثل هذا الشخص، وهو بوتين". وانتقد مكين ما يقوم به الرئيس الروسي تجاه الشعب السوري.

أما السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا فعارض ترشيح تيلرسون للخارجية الأميركة، وكتب على صفحته في موقع "تويتر"، معربا عن قلقه تجاه علاقة تيلرسون ببوتين.

وكان إليوت إنجل، العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، أكثر الشخصيات الأميركية انتقادا لهذا الترشيح، حيث قال إن "تيلرسون لا يصلح للخارجية الأميركية"، مطالبا مجلس الشيوخ بعدم منحه الثقة في يوم التصويت.

أما بيرني ساندرز المرشح الديمقراطي الذي خسر أمام هيلاري كلينتون في سباق الرئاسة، فقال إن "تعيين تيلرسون رسالة تحمل الكثير من المخاطر للمجتمع الدولي".