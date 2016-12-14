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لماذا تعارض هذه الشخصيات تيلرسون للخارجية الأميركية؟

المصدر: لندن - رمضان الساعدي
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يبدو أن تعيين ريكس تيلرسون وزيراً للخارجية الأميركية لن يمر بسهولة عند دونالد ترمب، حيث طالبت شخصيات سياسية معروفة في الولايات المتحدة بعدم منح تيلرسون الثقة في تصويت مجلس الشيوخ بسبب علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لقاء بين تيلرسون وبوتين خلال مناسبة اقتصادية في سان بطرسبرغ في روسيا بـ2011 لقاء بين تيلرسون وبوتين خلال مناسبة اقتصادية في سان بطرسبرغ في روسيا بـ2011

ورغم ترحيب وزير الخارجية الأميركية الحالي جون كيري، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب كوركر بتعيين تيلرسون، فإن السيناتور الجمهوري جون ماكين، والسيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، انتقدا تعيين تيلرسون على رأس الخارجية الأميركية.

وزير الخارجية الأميركية الحالي جون كيري وزير الخارجية الأميركية الحالي جون كيري

وهنّأ كيري في بيان رسمي خلفه في وزارة الخارجية، مؤكدا على "استمرار عملية الانتقال السلس من أجل نجاح الإدارة المقبلة في مهامها الخارجية".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت الثلاثاء بأن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، اختار بالفعل رئيس مجلس إدارة مجموعة "إكسون موبيل" النفطية العملاقة، ريكس تيلرسون، لمنصب وزير الخارجية الأميركية.

وأعرب باب كوركر، رئيس مجلس الشيوخ الأميركي، عن رضاه عن تعيين تيلرسون، مؤكداً أن وزير الخارجية المقبل "لديه معرفة كبيرة في العالم". وأضاف أنه يتطلع إلى لقاء تيلرسون في يوم التصويت على منحه الثقة في مجلس الشيوخ الأميركي.

بوب كوركر بوب كوركر

كما رحب السيناتور الجمهوري من ولاية تكساس جون كورنين، وروبرت غيتس وزير الدفاع الأميركي السابق، بترشيح تيلرسون للخارجية الأميركية.

السيناتور جون كورنين السيناتور جون كورنين
وزير الدفاع الأميركي السابق روبيرت غيتس وزير الدفاع الأميركي السابق روبيرت غيتس

المعارضون يطالبون بعدم منحه الثقة

في المقابل، عارض ترشيح تيلرسون للخارجية الأميركية شخصيات سياسية بارزة على الساحة الأميركية، بينهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية جون ماكين، وذلك بسبب علاقة تيلرسون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بوتين وتيلرسون خلال توقيع عقد شراكة استراتيجية في منتجع سوتشي الروسي في 2011 بوتين وتيلرسون خلال توقيع عقد شراكة استراتيجية في منتجع سوتشي الروسي في 2011

وأعرب مكين في لقاء مع قناة "ان بي آر" الأميركية عن قلقه تجاه تعيين تيلرسون، وقال إن علاقة هذا الأخير ببوتين موضع تساؤل. ووصف مكين الرئيس الروسي في هذا اللقاء بـ"الجزار" و"القاتل" و"المجرم"، وقال إنه "قلق من التعاون مع مثل هذا الشخص، وهو بوتين". وانتقد مكين ما يقوم به الرئيس الروسي تجاه الشعب السوري.

جون ماكين جون ماكين

أما السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا فعارض ترشيح تيلرسون للخارجية الأميركة، وكتب على صفحته في موقع "تويتر"، معربا عن قلقه تجاه علاقة تيلرسون ببوتين.

ماركو روبيو ماركو روبيو

وكان إليوت إنجل، العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، أكثر الشخصيات الأميركية انتقادا لهذا الترشيح، حيث قال إن "تيلرسون لا يصلح للخارجية الأميركية"، مطالبا مجلس الشيوخ بعدم منحه الثقة في يوم التصويت.

ايليوت انجل ايليوت انجل

أما بيرني ساندرز المرشح الديمقراطي الذي خسر أمام هيلاري كلينتون في سباق الرئاسة، فقال إن "تعيين تيلرسون رسالة تحمل الكثير من المخاطر للمجتمع الدولي".

بيرني ساندرز بيرني ساندرز

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