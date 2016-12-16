أوباما يلوح بالرد على قرصنة روسيا.. وموسكو ترد "وقاحة"

بعد أن لوح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بالرد في الزمان والمكان المناسبين على القرصنة الروسية للانتخابات الأميركية، جاء الرد الروسي قاسياً من الكرملين.

إذ اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف، الجمعة، أن اتهامات البيت الأبيض لروسيا بالإخلال بمجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية عبر القرصنة المعلوماتية هي اتهامات "وقحة".

وقال بيسكوف:" بات على الأميركيين إما التوقف عن التطرق إلى هذا الموضوع أو تقديم أدلة، وإلا فهذا يفوق الوقاحة"، وذلك في حديث مع الصحافيين على هامش زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طوكيو.

أوباما: سنرد في الزمان والمكان المناسبين

وأتى هذا الرد بعد أن قال أوباما مساء الخميس إن الولايات المتحدة سترد على القرصنة الروسية للتأثير في الانتخابات الأميركية. وفي حديث لإذاعة "أن بي آر" شدد أوباما على أنه "عندما تحاول أي حكومة أجنبية التأثير على نزاهة انتخاباتنا فإننا في حاجة إلى اتخاذ إجراءات"، مضيفاً "ونحن سنرد في الزمان والمكان اللذين نختارهما".

وتابع الرئيس الأميركي أن "بعضاً من هذا الرد سيكون واضحاً وعلنياً، والبعض الآخر ليس كذلك".

وأشارت "أن بي آر" إلى أن أوباما تجنب تأييد الاستنتاج الذي توصلت إليه وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بأن روسيا اخترقت حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات ومسؤولين في الحزب الديمقراطي، بهدف مساعدة الجمهوري دونالد ترمب للفوز في الانتخابات الرئاسية على حساب الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

وأمر أوباما وكالات الاستخبارات المركزية بإجراء مراجعة كاملة لعملية القرصنة وتقديم تقرير له قبل أن يترك منصبه في 20 كانون الثاني/يناير. وقال الرئيس الأميركي للإذاعة نفسها إن "هناك مجموعة كاملة من التقييمات لا تزال في طور الإجراء بين الوكالات".

ومن المقرر أن تبث المقابلة كاملة صباح الجمعة، قبيل ساعات من المؤتمر الصحافي لنهاية العام الذي سيعقده أوباما.

إلى ذلك، أضاف أوباما "وحتى عندما أتسلم التقرير النهائي، كما تعلمون، سنكون قادرين كما أعتقد، على إعطاء تخمين مفهوم وأفضل لتلك الدوافع".