ترمب يتعهد مجدداً بسحق داعش ودحر الإرهاب

كرر الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، خلال تجمع حاشد في أورلاندو بفلوريدا أمس الجمعة، الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية بهزيمة المتطرفين.

وزار ترمب المدينة في إطار جولة لشكر الناخبين في الولايات، التي كانت ورقة رابحة له، وسجل فيها انتصارات مفاجئة في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترمب إن من الخطأ حرق العلم الأميركي، وأضاف أنه سوف يحاول أن "يفعل شيئاً حيال ذلك" عندما يتولى السلطة في يناير.

وقد قضت محاكم أميركية بأن حرق العلم هو شكل يخضع للحماية من أشكال حرية التعبير السياسي ولا يمكن حظره.

وانتقد ترمب السياسة الخارجية الحالية للولايات المتحدة.

وقال "ننتقل من تدخل طائش إلى آخر"، مضيفاً أن أهدافه تشمل "سحق تنظيم داعش بسرعة وهزيمة الإرهاب المتطرف".