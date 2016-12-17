تغريدة غاضبة لترمب تلهب مبيعات مجلة هزأت بأطباقه

حطمت مجلة "فانيتي فير" الأميركية الرقم القياسي للاشتراكات المسجلة في غضون 24 ساعة لصحيفة تملكها مجموعة "كوندي ناست"، بعدما خصها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بتغريدة غاضبة.

وأكدت ناطقة باسم المجموعة أن المجلة تلقت 13 ألف اشتراك جديد في هذه الفترة ولا تزال تتلقى المزيد.

وانطلق الأمر بعد نشر مقال لاذع ينتقد مطعم "ترمب غريل"، الذي يملكه دونالد ترمب في برج "ترمب تاور"، الأربعاء على موقع المجلة الإلكتروني.

والمقال الذي يقيم مقارنة بين رداءة الأطباق المفترضة ورداءة دونالد ترمب المفترضة أيضا، كان بعنوان "ترامب غريل ربما يكون أسوأ مطعم في الولايات المتحدة".

وقد هزأت كاتبة المقال، تينا نغوين، الصحافية السياسية وغير الخبيرة في فن الطبخ، خصوصاً من قائمة الطعام والأطباق الهادفة برأيها إلى "إثارة إعجاب الزبائن" بطريقة اصطناعية بالكامل.

وبعد ساعات على نشر المقال، رد الرئيس المنتخب بتغريدة لم يشر فيها مباشرة إلى هذا المقال، بل حمل بقوة على "فانيتي فير".

وجاء في التغريدة "هل رأى أحدكم أرقام المبيعات السيئة لـ فانيتي فير؟ تراجع كبير، مشاكل كبيرة، نهاية! غريدون كارتر (مدير النشر في المجلة) غير الموهوب بتاتا سيطرد!"

وأوضحت الناطقة باسم المجلة أن "فانيتي فير" كانت ستحقق الأرباح في العام 2016 قبل هذا الارتفاع في الاشتراكات.

وتضم مجموعة "كوندي ناست" أيضا منشورات عريقة مثل "نيويوركر" و"جي كيو" و"فوغ" و"غلامور" و"وايرد".