ميشال أوباما: البيت الأبيض يحتاج إلى شخص ناضج

في آخر حديث لميشال أوباما، سيدة البيت الأبيض التي تستعد للمغادرة في 20 يناير/كانون الثاني، قالت إن "الناخبين أصبحوا بلا أمل"، وإن البيت الأبيض يحتاج إلى "شخص ناضج" ليقود في وقت الأزمة، في إشارة واضحة إلى نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وتمثل هذه التصريحات هجوماً جديداً لميشال أوباما على الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الذي يستعد لتولي السلطة، ولكنها لم تذكر اسمه على الإطلاق.

وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة للرئاسة الأميركية، شنت ميشال أوباما هجوماً عنيفاً على ترمب في عدد من الكلمات التي ألقتها خلال تجمعات انتخابية مؤيدة لمنافسته الديمقراطية الخاسرة، هيلاري كلينتون، ولكنها تراجعت عن الإشارة إليه بالاسم، وكانت دائماً تستخدم الضمير "هو".

وأكدت ميشال أوباما خلال الحديث أن الأمل مهم للغاية وضروري حتى في وقت الإحباط.

وأضافت أن "البيت الأبيض يحتاج إلى وجود شخص ناضج، يستطيع أن يؤكد لك خلال أوقات الأزمات والاضطرابات أن الأمور ستسير على ما يرام".

وتابعت: لنتذكر الأشياء الجيدة التي لدينا، ولننظر إلى المستقبل. من المهم لأطفالنا ألا نفقد تركيزنا وألا نشعر أن حياتنا ذهبت هباء.

ومن المقرر أن تبث مقابلة ميشال أوباما مع أوبرا وينفري على قناة CBS يوم الاثنين القادم 19 ديسمبر/كانون الأول الحالي.