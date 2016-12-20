ماذا قال ترمب عن هجوم شاحنة برلين؟

أدان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب "الهجمات المتواصلة للإرهابيين على المسيحيين" على حد تعبيره، وذلك في معرض تنديده بالهجوم الذي استهدف في برلين مساء الاثنين سوقا ميلادية حيث دهس سائق شاحنة جمعاً من الجمهور مما أوقع 12 قتيلا و50 جريحاً على الأقل.

وقال ترمب في بيان إن "مدنيين أبرياء قتلوا في الشوارع بينما كانوا يستعدون لعيد الميلاد. إن تنظيم داعش وإرهابيين آخرين يهاجمون باستمرار المسيحيين في مجتمعاتهم وأماكن عبادتهم وذلك في إطار جهادهم العالمي".

وأضاف أن "هؤلاء الإرهابيين وكذلك أيضا شبكاتهم الإقليمية والدولية يجب محوهم من على وجه الكرة الأرضية، وهذه المهمة سننجزها مع كل شركائنا المحبين للحرية".

وأكد ترمب أن ما حصل في العاصمة الألمانية هو "اعتداء إرهابي مروع".

ولم تعلن السلطات الألمانية حتى الآن هوية سائق الشاحنة ولا دوافعه ولا ما إذا كان إسلاميا أم لا.

وقرابة الساعة الثامنة مساء (19.00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، اقتحمت شاحنة سوقا ميلادية مكتظة في وسط الجانب الغربي من العاصمة الألمانية حيث دهست حشدا من المواطنين مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 45 بجروح بعضهم إصاباتهم خطرة، بحسب الشرطة.