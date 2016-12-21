منظمة تتهم اثنين من أبناء ترمب بالتربح

اتهم مركز أبحاث أميركي مستقل، الثلاثاء، نجلي الرئيس المنتخب دونالد ترمب البالغين بالتنفع ماديا من منصب والدهما عن طريق منظمة خيرية جديدة شاركا في تأسيسها لجمع تبرعات تصل إلى مليون دولار من كل متبرع مقابل بطاقة دعوة لحفل خاص مع الرئيس الجديد.

وقال مركز النزاهة العامة "سي بي آي" المتخصص في التحقيقات الاستقصائية في تقرير إن منظمة "اوبنينغ داي فاونديشن" التي استقت اسمها من حفل تنصيب ترمب في 20 كانون الثاني/يناير المقبل تأسست في تكساس (جنوب) في 14 كانون الاول/ديسمبر الجاري وأن اثنين من مدرائها الأربعة هما نجلا الرئيس المنتخب دونالد جونيور واريك.

ونشر المركز على موقعه الإلكتروني وثيقة تأسيس المنظمة غير الربحية والتي تنص على أن الأرباح التي ستجنيها هذه المنظمة ستذهب الى "منظمات خيرية متخصصة في المحافظة" على الطبيعة الأميركية وحمايتها، ولا سيما المحافظة على التقاليد الأميركية في الصيد البري والبحري.

وتنظم هذه المنظمة حفلا يقام مساء 21 كانون الثاني/يناير في مركز للمؤتمرات في واشنطن يشارك فيه متبرعون سيحظى الأكثر سخاء من بينهم بالفرصة لحضور حفل خاص مع الرئيس الجديد مع إمكانية التقاط صورة تذكارية معه إضافة الى هدية تذكارية عبارة عن غيتار يحمل إهداء فنان شهير لم يذكر اسمه سيحيي الحفل، وكذلك أيضا إمكانية المشاركة في رحلة صيد مع أحد ابني الرئيس أو كليهما.

وأضافت المنظمة أن المتبرعين يمكنهم إبقاء هوياتهم طي الكتمان بما أنها منظمة خيرية غير سياسية.