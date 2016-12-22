ملياردير أميركي.. مستشار ترمب الخاص للأمور التنظيمية

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أن الملياردير كارل أيكان سيقدم المشورة لترمب، بشأن التخلص مما وصفه ذلك المستثمر الناشط "باللوائح التنظيمية المبالغ فيها" في قطاع الأعمال بالولايات المتحدة.

وقال فريق ترمب في بيان، الأربعاء،‭ ‬إن أيكان سيكون مستشاراً خاصاً وليس موظفاً اتحادياً ولن توكل إليه مهام محددة. وقال مساعد بالفريق الانتقالي إن أيكان لن يتقاضى راتباً.

وقد يستتبع ذلك الاختيار تمحيصاً دقيقاً، لأن أيكان قد يساعد على وضع قواعد من شأنها مراقبة عمل بورصة "وول ستريت" وحماية البيئة.

وقال أيكان في بيان الفريق الانتقالي إنه حان الوقت "للتحرر من اللوائح التنظيمية المبالغ فيها" والسماح لقطاع الأعمال بتوفير فرص عمل.

وتشمل استثمارات أيكان الكبرى شركة "أميركان إنترناشونال جروب للتأمين" و"سي.في.آر إنرجي" لتكرير النفط.