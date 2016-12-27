أوباما: كنت قادرا على الفوز بالانتخابات.. ترمب: مستحيل

أكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في مقابلة أنه كان سيفوز بدعم الأميركيين لو كان بمقدوره خوض الانتخابات أمام دونالد ترمب لفترة رئاسية ثالثة.

ورد ترمب على أوباما بتغريدة على تويتر قال فيها "مستحيل"، مشيراً إلى عوائق تواجه الشركات، فيما يتعلق بالعمل في الخارج والحرب ضد متشددي تنظيم داعش وتوقيع أوباما لقانون الرعاية الصحية.

وجاءت تصريحات أوباما في مقابلة مع مستشاره السابق ديفيد أكسلرود بثها موقع "ذي أكس فايلز" المشترك بين شبكة "سي أن أن" الإخبارية وجامعة شيكاغو.

وقال الرئيس - الذي يحول الدستور الأميركي دون سعيه للترشح لفترة رئاسية ثالثة - إن الأميركيين كانوا سيدعمون رؤيته.

وتابع أوباما: "لو خضت الانتخابات مجدداً كنت سأتمكن من حشد غالبية الشعب الأميركي"، مشيراً إلى رسالة الأمل والتغيير لحملته الانتخابية عام 2008.

ويتولى الجمهوري ترمب - وهو رجل أعمال ثري - أول منصب عام له عندما يخلف أوباما يوم 20 يناير/ كانون الثاني. وفاز ترمب على الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وذكر أوباما أن كلينتون "أدت بشكل رائع في ظل ظروف صعبة بحق".