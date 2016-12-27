ترمب يوبخ الأمم المتحدة عقب إدانة الاستيطان

وصف الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الأمم المتحدة، الاثنين، بأنها "تبعث على الأسف" وذلك بعد أيام من تبني قرار في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، رغم ضغوط ترمب لاستخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو).

وكتب ترمب على "تويتر": "الأمم المتحدة تملك إمكانات هائلة لكنها في الوقت الحالي مجرد نادٍ يجتمع فيه الناس ويتحدثون ويقضون وقتاً طيباً. إنها تبعث على الأسف الشديد".

واعتبر ترمب في تصريحات سابقة أن إدانة الاستيطان يمكن أن تعرقل جهود السلام في الشرق الأوسط.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في تحول عن السياسات الأميركية، التي آثرت تجنب تلك الخطوة.

وشنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حملة على الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بسبب عدم استخدامه حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع إدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وترى حكومة أوباما أن سياسات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنها إجهاض حل الدولتين.