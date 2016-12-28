لماذا أخلت الشرطة ردهة برج ترمب؟

قالت السلطات الأميركية إن الشرطة أخلت ردهة برج ترمب، الذي يملكه الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، في مدينة نيويورك الثلاثاء بعد العثور على طرد مريب.



وأعلن متحدث باسم شرطة نيويورك أن فرقة لتفكيك القنابل توجهت إلى المكان، وأصدرت السلطات بياناً بعد ذلك بوقت قصير يفيد بزوال الخطر.



ويقضي ترمب العطلة في منتجع مار ايه لاجو الذي يملكه بولاية فلوريدا، ولم يكن في البرج المؤلف من 58 طابقاً في منطقة ميدتاون مانهاتن بنيويورك. وكثيراً ما تعج ردهة برج ترمب بالسائحين.