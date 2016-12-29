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ترمب: أجريت "حديثاً جيداً للغاية" مع أوباما

المصدر: بالم بيتش (فلوريدا) – رويترز
أوباما وترمب - أرشيفية
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قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه أجرى حديثاً جيداً مع الرئيس باراك أوباما يوم الأربعاء، بعد أن قال في تغريدة سابقة على تويتر إن عملية انتقال السلطة لا تجري بسلاسة.

وأوضح ترمب للصحفيين في المنتجع الذي يملكه بولاية فلوريدا "اتصل بي. أجرينا حديثاً جيداً للغاية...عن الأوضاع بوجه عام...وكان اتصالاً رائعاً للغاية. أعتقد بالفعل أننا تناولنا الكثير من الموضوعات."

وكان ترمب قال في وقت سابق على تويتر "أبذل قصارى جهدي لتجاهل الكثير من تصريحات الرئيس الاستفزازية والعراقيل التي يضعها. كنت أعتقد أن عملية الانتقال (الخاصة بالسلطة) ستكون سلسة".

كلمات دالّة

#ترمب, #أوباما, #أميركا, #الانتخابات الرئاسية الأميركية

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