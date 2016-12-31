جون ماكين: روسيا تدفع ثمن هجماتها الإلكترونية

أكد السيناتور الأميركي الجمهوري، جون ماكين، الجمعة، أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة، مشيراً إلى إمكانية فرض عقوبات كثيرة بما في ذلك على المؤسسات المالية.

وحدد ماكين - رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ - جلسة استماع يوم الخميس، لمناقشة التهديدات الإلكترونية الخارجية.

وقال في مقابلة مع محطة تلفزيونية أوكرانية خلال زيارة إلى كييف: "عندما تهاجم دولة... فهذا عمل من أعمال الحرب".

وأضاف: "ولذلك علينا التأكد من أن هناك ثمناً سيدفع، ومن ثم يمكننا ربما إقناع الروس بوقف مثل هذه الهجمات على أسس الديمقراطية".

وفي وقت سابق الجمعة أشاد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتخليه عن الرد، بعدما طردت الولايات المتحدة 35 دبلوماسياً روسياً.