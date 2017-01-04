ترمب يغرد عن شكوكه حول دور روسيا بالانتخابات الأميركية

عبّر الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، عن شكوك جديدة، الأربعاء، حول دور قراصنة روس حاولوا التأثير على الانتخابات الأميركية لصالحه، متهماً الديمقراطيين بالتقاعس الأمني، قائلا إن ويكيليكس نفت أن تكون موسكو هي المسؤولة عن الوثائق التي نشرتها.

وفي سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر" واصل ترمب طرح أسئلة بشأن تقارير وكالات المخابرات الأميركية حول مسؤولية روسيا عن سلسلة تسريبات أحرجت حملة المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، قبل الانتخابات التي أجريت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وجرى تسريب وثائق سرقت من اللجنة الوطنية الديمقراطية وجون بوديستا، مدير حملة كلينتون، لوسائل الإعلام قبل الانتخابات. وأظهرت رسالة بالبريد الإلكتروني أن حملة كلينتون تلقت سؤالاً قبل بدء منتدى في مجلس البلدية.

وواصل ترمب نشر تغريدات على "تويتر" بشأن قضية الهجمات الإلكترونية الأربعاء قائلاً: "إن مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، ذكر أن صبياً في الـ14 من عمره يمكنه أن يخترق (حسابات) بوديستا. لماذا كانت اللجنة الوطنية الديمقراطية بهذه الدرجة من الإهمال".

ونسب ترمب أيضا إلى أسانج قوله لشبكة فوكس الإخبارية إن تغطية الإعلام الأميركي لدور روسيا في التأثير على نتائج الانتخابات الأميركية ‬"غير أمينة".