كلينتون ستفعلها في حفل تنصيب ترمب!

أفادت مصادر عدة، الثلاثاء، أن حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في 20 كانون الثاني/يناير في واشنطن، سيحضره 3 من أسلافه هم جيمي كارتر وجورج بوش الابن وبيل كلينتون الذي سيكون إلى جانبه أيضا زوجته هيلاري.

وأكدت مصادر قريبة من كلينتون أن المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر التي فاز بها ترمب ستحضر مع زوجها الرئيس الأسبق (1993-2001) حفل تنصيب ترمب ونائبه مايك بنس.

بدوره، أكد متحدث باسم جورج بوش الابن أن الرئيس الأسبق (2001-2009) وزوجته لورا سيحضران حفل التنصيب. وقال في بيان: "يسرهما أنها سيكونان شاهدين على الانتقال السلمي للسلطة - رمز الديمقراطية الأميركية - وعلى تنصيب الرئيس ترمب ونائب الرئيس بنس".

وكان الرئيس الأسبق جيمي كارتر البالغ 92 عاما أكد في كانون الأول/ديسمبر أنه سيحضر حفل التنصيب.

وبذلك يكون جورج بوش الأب البالغ 92 عاما والذي يعاني من مشاكل صحية، الوحيد الذي سيغيب عن حفل التنصيب بين الرؤساء السابقين الأربعة الذين ما زالوا على قيد الحياة.