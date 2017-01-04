لماذا سيجتمع ترمب مع مديري المخابرات؟

قال متحدث باسم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الرئيس يعتزم الاجتماع مع مديري وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الاتحادي، والمخابرات الوطنية يوم الجمعة القادم.

وفي كلمة للصحفايين قال شون سبايسر إن مدير المخابرات المركزية، جون برينان، ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي، جيمس كومي، و مدير المخابرات الوطنية، جيمس كلابر، يعتزمون حضور اجتماع مع ترمب بشأن تقرير وكالات المخابرات الأميركية النهائي بشأن مسألة هجوم روسيا الإلكتروني على أفراد وجماعات سياسية أميركية.

وفي سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر" واصل ترمب طرح أسئلة بشأن تقارير وكالات المخابرات الأميركية حول مسؤولية روسيا عن سلسلة تسريبات أحرجت حملة المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، قبل الانتخابات التي أجريت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.