ترمب يعين صهره "كبير مستشاري" البيت الأبيض دون راتب

عيّن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الاثنين صهره جاريد كوشنر، المطور العقاري والناشر المتزوج من ابنته الوحيدة إيفانكا، في منصب كبير مستشاري البيت الأبيض، كما أعلن مكتبه في بيان.

ونقل البيان عن ترمب قوله إن كوشنر البالغ من العمر 36 عاماً، والذي لن يتقاضى أي راتب طيلة فترة توليه هذا المنصب "نجح بشكل هائل في الأعمال كما في السياسة"، مؤكداً أن "جاريد كان ذا قيمة هائلة ومستشارا موثوقاً به طوال الحملة والمرحلة الانتقالية وأنا فخور بأنه سيتولى دوراً قيادياً في إدارتي". وأضاف "سيكون ذا قيمة هائلة في فريقي لإطلاق ووضع برنامجي الطموح موضع التنفيذ".

كوشنر: يشرفني أن أخدم بلدي

من جهته قال كوشنر في البيان "يشرفني أن أخدم بلدي".

ويحتفل كوشنر الثلاثاء بعيد ميلاده الـ36 وهو دخيل على عالم السياسة إذ أنه قبل الانخراط في الحملة الانتخابية لوالد زوجته، لم تكن له أي خبرة في السياسة على الإطلاق.

وبتعيينه في هذا المنصب سيجد الشاب نفسه في الدائرة الضيقة اللصيقة بالرئيس المقبل والتي تضم إليه كلا من ستيف بانون المستشار الاستراتيجي للرئيس والمثير للجدل كثيراً، ورينس برايبس كبير موظفي البيت الأبيض.