وزير خارجية ترمب: أنشطة روسيا الأخيرة ضد مصالح أميركا

أقر ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي الذي عيّنه دونالد ترمب اليوم الأربعاء أمام مجلس الشيوخ الأميركي بأن "الأنشطة الأخيرة" لروسيا تتنافى ومصالح الولايات المتحدة.

وقال تيلرسون، خلال جلسة تثبيت تعيينه في منصبه أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: "في حين تسعى روسيا إلى اكتساب الاحترام على الساحة الدولية، فإن أنشطتها الأخيرة تتنافى والمصالح الأميركية".

والرئيس السابق لمجموعة "اكسون موبيل" النفطية مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت يسعى ترمب إلى تحقيق تقارب مع موسكو.

واعتبر تيلرسون أن قلق حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الاطلسي من عودة روسيا الى الساحة الدولية "في محله".

وقال تيلرسون: "من حق حلفائنا في الحلف الأطلسي أن يقلقوا من بروز روسيا مجددا".

من جهة أخرى، رأى تيلرسون أن الصين لم تكن "شريكا أهلا للثقة" لممارسة الضغط على كوريا الشمالية وبرنامجها النووي غير القانوني، معتبراً أن أهداف الصين كانت أحيانا "تتناقض مع المصالح الأميركية".