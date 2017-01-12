ترمب يهاجم CNN.. ويصف موقعاً شهيراً بـ"القمامة"

شن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، هجوماً شرساً على موقع BuzzFeed الشهير، واصفا إياه بأنه "كومة قمامة"، حيث إنه نشر تقريرا عن حيازة روسيا معلومات "غير أخلاقية" عن ترمب، وتوعّده بالعقاب، فيما لم يسمح لمراسل قناة CNN بسؤاله ووصف أخبار القناة "بالمزيفة".

وقال ترمب خلال أول مؤتمر صحافي منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية 8 نوفمبر الماضي بمدينة نيويورك "أظن أنه من المشين أن تسمح وكالات الاستخبارات بنشر أخبار خاطئة ومفبركة، إنه مشين".

وأضاف "المعلومات ملفقة وكاذبة ولم تحدث أبدا، وقد نشرت لعامة الناس. "باز فييد" من بحث في تلك القمامة ونسج منها، وسيواجه العواقب".

وفيما طالب المراسل المخضرم جيم أكوستا من قناة "CNN" بتوجيه سؤال إلى ترمب، رفض الأخير بطريقة "عنيفة" الإجابة عن السؤال، وتجاوزه إلى غيره من المشاركين في المؤتمر.

وجاء الحوار كالتالي، حيث قال مراسل CNN، جيم أكوستا: هل يمكنك أن تمنحنا فرصة؟ أنت تهاجم منظمتنا الإخبارية؟

فرد دونالد ترمب: منظمتكم فظيعة، وتوجه (ترمب لمراسلة أخرى) بالقول :تفضلي.

وقال ترمب موجها كلامه لمراسل CNN: اصمت، اصمت، اصمت: لا تكن فظاً.. لا تكن فظاً

ليرد مراسل CNN: هل يمكنك أن تسمح بسؤال؟

فيما جاء رد ترمب عنيفاً: لا تكن وقحا.. لن أمنحك سؤالاً، أخباركم مزيفة -وذلك في إشارة إلى قناة CNN-.

وكانت شبكة "سي إن إن" أول من نشرت مذكرة تضمن معلومات لم تؤكدها الاستخبارات الأميركية، مفادها أن لدى روسيا أشرطة فيديو ومعلومات سرية تظهر ترمب في أوضاع مشينة خلال زياراته السابقة لموسكو.

وبعدها نشر موقع الأخبار BuzzFeed المذكرة، الأمر الذي اضطر كبرى الصحف وجميع شبكات التلفزيون إلى الحديث عنها ولكن من دون الإشارة إلى طبيعة مضمونها الإباحي.