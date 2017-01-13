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بماذا نصحت ابنتا بوش ابنتي أوباما قبل ترك البيت الأبيض؟

المصدر: واشنطن – فرانس برس
بنات البيت الأبيض
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كتبت ابنتا الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن إلى ماليا وساشا أوباما قبل أسبوع من مغادرة والدهما البيت الأبيض، مشيدتين بهما وموجهتين النصائح إليهما.

وكتبت الابنتان التوأم جينا وباربرا بوش (35 عاما) في مقال نشر مساء الخميس على موقع مجلة "تايم ماغازين" الإلكتروني، "قبل ثماني سنوات في مساء يوم بارد من نوفمبر استقبلناكما على درج البيت الأبيض. لقد رأينا الحماسة في عيونكما وكذلك الحذر".

بنات البيت الأبيض بنات البيت الأبيض

وأضافتا "في غضون 8 سنوات حققتما الكثير. وشهدتما على الكثير، فقد تحولتما من فتاتين صغيرتين إلى شابتين ملفتتين ببساطة وأناقة. والآن ستنضمان إلى نادٍ ضيق آخر وهو نادي الأطفال الأوائل السابقين".

عائلة أوباما عائلة أوباما
ماليا وساشا أوباما ماليا وساشا أوباما
ماليا وساشا مع والدتهما ماليا وساشا مع والدتهما
ماليا وساشا أوباما ماليا وساشا أوباما

وأنهت ماليا أوباما (18 عاما) دراستهما الثانوية هذه السنة، وهي تأخذ سنة راحة قبل ولوج جامعة هارفرد العام المقبل. أما شقيقتها الصغرى ساشا البالغة 15 عاما فلا تزال في المدرسة، لذا قررت العائلة البقاء في واشنطن بعد خروجها من البيت الأبيض في 20 يناير الحالي.

عائلة أوباما عائلة أوباما
ماليا وساشا مع والدتهما ماليا وساشا مع والدتهما
ماليا وساشا أوباما طفلتين ماليا وساشا أوباما طفلتين

وأعطت ابنتا بوش في الرسالة نصائح للشقيقتين أوباما، من بينها استغلال وقتها في الجامعة لاحقا.

وقد ترعرت جينا وباربرا بوش في تكساس وأنهيتا دراستهما الثانوية في العام 2000 أي في السنة التي انتخب والدهما فيها رئيسا. وقد أمضى جورج بوش الابن ولايتين في البيت الأبيض قبل أن يخلفه باراك أوباما.

عائلة بوش عائلة بوش
جينا وباربرا مع والدتهما جينا وباربرا مع والدتهما
جينا وباربرا بوش جينا وباربرا بوش
عائلة بوش عائلة بوش
جينا وباربرا بوش جينا وباربرا بوش
ماليا وساشا أوباما ماليا وساشا أوباما
ماليا وساشا أوباما مع والدتهما ماليا وساشا أوباما مع والدتهما
ماليا وساشا أوباما ماليا وساشا أوباما

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