بماذا نصحت ابنتا بوش ابنتي أوباما قبل ترك البيت الأبيض؟

كتبت ابنتا الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن إلى ماليا وساشا أوباما قبل أسبوع من مغادرة والدهما البيت الأبيض، مشيدتين بهما وموجهتين النصائح إليهما.

وكتبت الابنتان التوأم جينا وباربرا بوش (35 عاما) في مقال نشر مساء الخميس على موقع مجلة "تايم ماغازين" الإلكتروني، "قبل ثماني سنوات في مساء يوم بارد من نوفمبر استقبلناكما على درج البيت الأبيض. لقد رأينا الحماسة في عيونكما وكذلك الحذر".

وأضافتا "في غضون 8 سنوات حققتما الكثير. وشهدتما على الكثير، فقد تحولتما من فتاتين صغيرتين إلى شابتين ملفتتين ببساطة وأناقة. والآن ستنضمان إلى نادٍ ضيق آخر وهو نادي الأطفال الأوائل السابقين".

وأنهت ماليا أوباما (18 عاما) دراستهما الثانوية هذه السنة، وهي تأخذ سنة راحة قبل ولوج جامعة هارفرد العام المقبل. أما شقيقتها الصغرى ساشا البالغة 15 عاما فلا تزال في المدرسة، لذا قررت العائلة البقاء في واشنطن بعد خروجها من البيت الأبيض في 20 يناير الحالي.

وأعطت ابنتا بوش في الرسالة نصائح للشقيقتين أوباما، من بينها استغلال وقتها في الجامعة لاحقا.

وقد ترعرت جينا وباربرا بوش في تكساس وأنهيتا دراستهما الثانوية في العام 2000 أي في السنة التي انتخب والدهما فيها رئيسا. وقد أمضى جورج بوش الابن ولايتين في البيت الأبيض قبل أن يخلفه باراك أوباما.