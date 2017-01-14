أبرز قيادي للحقوق المدنية لم يسلم من تغريدات ترمب

هاجم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، السبت، عضو الكونغرس، جون لويس، الشخصية البارزة في الحقوق المدنية الذي أعلن أنه لن يحضر حفل تنصيب ترمب الأسبوع المقبل، لأنه يعتبر انتخابه غير شرعي.

وقال ترمب في تغريدة: "على عضو الكونغرس جون لويس أن يقضي وقتا أطول في إصلاح ومساعدة منطقته التي تعاني من وضع مزرٍ وتتداعى (ناهيك عن انتشار الجريمة) بدلا من الشكوى الزائفة بشأن نتيجة الانتخابات".

وأضاف: "كلام كثير ولا فعل أو نتائج. أمر محزن".

ويمثل لويس منطقة في ولاية جورجيا الجنوبية تشمل أتلانتا والمناطق المحيطة بها. وأصبح لويس، الجمعة، أبرز عضو كونغرس ديمقراطي يقاطع تنصيب ترمب.

وأعلن 8 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على الأقل عدم حضورهم مراسم التنصيب التي ستجري في مبنى الكونغرس الجمعة المقبل، حيث أشار العديد منهم إلى أن تغيبهم هو تعبير عن احتجاج سياسي.

وصرح لويس في مقابلة مع شبكة "أن بي سي" الإخبارية تبث الأحد قائلا: "لا أعتبر هذا الرئيس المنتخب رئيساً شرعياً".

وأضاف: "أعتقد أن الروس شاركوا في المساعدة على انتخاب هذا الرجل، وساعدوا في نسف ترشيح هيلاري كلينتون" مضيفا أنه سيتغيب عن حفل تنصيب الرئيس لأول مرة منذ أن أصبح عضوا في الكونغرس في 1987.

واتهمت أجهزة الاستخبارات الأميركية روسيا بقرصنة اللجنة الديمقراطية الوطنية وتوزيع رسائل إلكترونية من كبار مساعدي كلينتون للتأثير على الانتخابات الأميركية.

ويعرف لويس (76 عاما) بعمله طوال عقود في حركة الحقوق المدنية، وشارك في المسيرة مع مارتن لوثر كينغ في آب/أغسطس 1963 في واشنطن التي ألقى فيها خطابه الشهير "لدي حلم".

وشارك لويس في "رحلات الحرية" التي تحدت الفصل العنصري للاماكن مثل محطات الحافلات في جنوب البلاد.

وفي 7 آذار/مارس 1965 قاد مسيرة في بلدة سلما في الاباما انتهت بمهاجمة القوات الحكومية للمحتجين، فيما أصبح يعرف فيما بعد بـ"الأحد الدامي".