بين تأكيد ونفي.. هل تعقد قمة بين ترمب وبوتين قريبا؟

نفى مساعدان بارزان للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، تقريراً يفيد بأنه يعتزم عقد قمة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد أسابيع من توليه للمنصب.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن ترمب أبلغ مسؤولين بريطانيين أن هناك خطة لمثل هذه القمة وأنها قد تعقد في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.

وقال أحد مساعدي ترمب لرويترز، بعد أن طلب عدم نشر اسمه، إن "القصة محض خيال". وذكر مساعد آخر أن القصة غير صحيحة.

ويتولى ترمب منصبه في 20 كانون الثاني/يناير وقد تحدث عن أنه سيسعى إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

وقال لصحيفة وول ستريت جورنال الجمعة إنه سيبقي العقوبات التي فرضها الرئيس باراك أوباما على روسيا بسبب التسلل الإلكتروني "لفترة من الوقت على الأقل"، إلا أنه أشار إلى أنه قد يرفع العقوبات إذا ساعدت موسكو في قتال تنظيم "داعش" وفي تحقيق الأهداف الأميركية الأخرى.