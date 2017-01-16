الكرملين: من المبكر الرد على ترمب بشأن الأسلحة النووية

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه التعليق على اقتراح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بإبرام اتفاق مع موسكو لخفض الأسلحة النووية مقابل إنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال ترمب في مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية نشرت على موقع الصحيفة الإلكتروني، الأحد، إنه سيقترح إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم مقابل إبرام اتفاق لخفض الأسلحة النووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن موسكو ستنتظر حتى يبدأ ترمب ولايته قبل أن تعلق على أي اتفاقيات مقترحة.

وأضاف بيسكوف أنه لا توجد محادثات حالياً بشأن خفض الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، وأن روسيا لا تنوي إثارة مسألة العقوبات في المفاوضات مع الدول الأجنبية.

كما نفى تقارير إعلامية عن اجتماع مزمع بين بوتين وترمب.

وتابع: "كل هذه التصريحات عن اتفاق مبدئي على عقد اجتماع تجافي الحقيقة.. حتى الآن ليس هناك اتفاقات أو مسودات أو أي تحضيرات تجري لعقد اجتماع لأن الرئيس والسيد ترمب لم يبحثا ذلك على الإطلاق".

ورداً على سؤال عما إذا كان الكرملين يتفق مع وجهة نظر ترمب بأن حلف شمال الأطلسي "عفا عليه الزمن"، وهو شيء كرره الرئيس المنتخب في نفس المقابلة، أشار بيسكوف إلى أن الكرملين أكد منذ فترة طويلة على نفس وجهة النظر.