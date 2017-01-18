ترمب حسمها.. سيواصل التغريد من البيت الأبيض

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في مقابلة مع شبكة تلفزيون "فوكس نيوز" بثت اليوم الأربعاء أنه يعتزم مواصلة التغريد عندما يتولى منصبه رسمياً يوم الجمعة.

وقال الرئيس المنتخب المنتمي للحزب الجمهوري: "أنا لا أحب التغريد. لدي أشياء أخرى يمكنني القيام بها. لكنني أقابل بإعلام غير نزيه، وصحافة غير نزيهة، وهذه وسيلتي الوحيدة التي تمكنني من الرد".

وكثيرا ما استخدم ترمب - وهو رجل أعمال من نيويورك ونجم سابق لبرامج تلفزيون الواقع - تويتر أثناء حملته للوصول إلى البيت الأبيض للتعبير عن مواقفه. وشملت هذه التغريدات آراء لاذعة بشأن منافسيه.

ومنذ فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني كتب ترمب عددا من التغريدات تركزت بشكل كبير على الرد على الانتقادات.